Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem steilen Anstieg Ende März, ging Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) Anfang April in eine Konsolidierung unterhalb des Widerstands bei 751 USD über, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Im Verlauf dieser Seitwärtsphase sei auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie überschritten und damit der Weg für eine weitere Kaufwelle geebnet worden. Diese habe in der vergangenen Woche eingesetzt und im gestrigen Handel zum dynamischen Bruch der 751-USD-Marke geführt.



Getragen vom jüngsten Kaufsignal dürfte Platin in den nächsten Tagen bis an den Widerstand bei 813 USD steigen. Dort wäre mit einer leichten Zwischenkorrektur zu rechnen. Im Anschluss könne auch diese Hürde genommen und der Anstieg bis 846 USD und 890 USD ausgedehnt werden. Sollte Platin zuvor allerdings unter 751 USD zurückfallen, wäre die Erholung seit Ende März zunächst unterbrochen und Verluste bis 711 USD wahrscheinlich. Darunter käme es zu einem Einbruch bis 676 USD. (15.04.2020/ac/a/m)



