Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone trotzt bislang den negativen Einflüssen durch Donald Trump, so die Analysten der Nord LB.



Der Economic Sentiment Indikator sei auf 108,2 Punkte geklettert und notiere nah am 10-Jahreshoch. Vor allem die Industrieunternehmen seien positiv gestimmt, die Produktionserwartungen würden auch von gut gefüllten Exportauftragsbüchern profitieren. Ob dies aber so bleibe, sei mit den heute gemeldeten Daten alles andere als ausgemacht. Größere Angriffe auf den Freihandel würden vor allem das Geschäftsmodell Deutschlands bedrohen. Es bleibe zu hoffen, dass die viel beschworenen checks and balances nun bald zu wirken beginnen würden und Trump in etwas gemäßigtere Bahnen gezwungen werde. (30.01.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.