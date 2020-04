Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (02.04.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler: Unentbehrliche Produkte - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Eckert & Ziegler-Aktie (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Nebenwerte hätten im jüngsten Ausverkauf besonders stark gelitten. Dabei seien beinahe alle Aktien abverkauft worden - unabhängig davon, in welchem Maß das Geschäftsmodell von der Pandemie betroffen sei. Auch die Papiere von Eckert & Ziegler (EZAG) seien unter Druck gekommen. Habe der Kurs im Januar noch bei gut 200 Euro notiert, sei es vor wenigen Tagen bis auf fast 90 Euro nach unten gegangen. Dabei seien die kalifornischen Werke der Gesellschaft, die für mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes stünden, nicht von den "Safer at Home"-Anordnungen betroffen, die aufgrund der Covid-19 Pandemie dort für sämtliche nicht-essentiellen Produktionsbetriebe gelten würden.Wie in den europäischen EZAG-Werken würden die meisten in Kalifornien hergestellten Produkte als Teile der Lieferkette des Gesundheitssystems oder als Teil der kritischen Infrastruktur angesehen. Die beiden Standorte seien daher explizit von der Schließungsanordnung ausgenommen. Das gleiche gelte für die Produktionsstätte in New York. Zugleich seien an anderen Orten weltweit und in der Europäischen Union, wo sich die meisten EZAG-Produktionsstätten befinden würden, bisher keine ähnlich weit gefassten Betriebsschließungen für das produzierende Gewerbe angeordnet worden.Aus Sicht des Vorstands wäre die Situation an fast allen Orten aber ähnlich wie in Kalifornien, nicht nur für die lebensrettenden Krebsimplantate und die Radiopharmazeutika, die etwa in Europa hergestellt würden, sondern auch für Dienstleistungen und Industrieprodukte. Kobalt-Strahlenquellen etwa, gewöhnlich klassifiziert als technische Komponenten, würden für die Gammasterilisation von Medizinprodukten genutzt und nunmehr entsprechend stark nachgefragt. "Betriebswirtschaftlich wird die Gruppe nichtsdestotrotz von den Anordnungen der verschiedenen Regierungen getroffen werden", warne CEO Andreas Eckert. Daher würden für 2020 Rückgänge beim Umsatz von 178,6 Mio. auf 170 Mio. Euro und beim Gewinn von 4,29 auf 3,50 Euro je Aktie prognostiziert. Allerdings dürften diese Einschnitte bereits weitgehend durch den Kurssturz repräsentiert sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link