Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

65,70 EUR +9,50% (25.03.2022, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

65,45 EUR +15,13% (25.03.2022, 10:32)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (25.03.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eckert & Ziegler blicke auf ein starkes Jahr 2021 zurück. Der Medizintechnikkonzern habe Umsatz und Gewinn kräftig steigern können. Noch wichtiger: Der Vorstand sehe die Gesellschaft auch im laufenden Jahr weiter auf Wachstumskurs. Die Aktie melde sich nach der monatelangen Talfahrt mit einem Kurssprung zurück.Der Umsatz sei 2021 von rund 176 Millionen im Vorjahr auf etwa 180 Millionen Euro gestiegen. Der Jahresüberschuss habe von knapp 23 Millionen auf 34,5 Millionen Euro zugenommen. Dabei habe Eckert & Ziegler auch von dem Verkauf seines Geschäfts mit Tumorbestrahlungsgeräten und von einer Mehrheitsbeteiligung am Würzburger Medikamentenentwickler Pentixapharm profitiert.Eckert & Ziegler wolle eine Dividende von 50 Cent je Aktie (Vorjahr: 0,45 Euro je Aktie) an seine Aktionäre ausschütten. Das entspreche einer überschaubaren Dividendenrendite von 0,8 Prozent.2022 wolle der Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie weiter zulegen: Für das laufende Jahr werde mit einem Umsatz von rund 200 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von etwa 38 Millionen Euro gerechnet. Die Prognose stehe dabei unter dem Vorbehalt, dass die Ukraine-Krise den Konzern nicht weiter belaste.Nach einer imposanten Aufwärtsbewegung sei die Aktie deutlich unter Druck geraten. Investoren hätten die hohe Bewertung bemängelt und seien ausgestiegen. Der Kurs sei seit dem Allzeithoch im November um über 60 Prozent zurückgefallen. Seit Anfang März arbeite die Aktie an einer Stabilisierung.Bleibt die Gesellschaft auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs, dürfte die Eckert & Ziegler-Aktie dank der mittelfristigen Aussichten und der guten Positionierung in einer lukrativen Nische wieder den Vorwärtsgang einlegen, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)