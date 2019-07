Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

131,80 EUR +10,02% (24.07.2019, 11:05)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (24.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Eckert & Ziegler habe zum Wochenstart die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktie sei um satte 17% auf 121,20 Euro nach oben geschossen. Heute gehe die Kursrally in die nächste Runde. Das Papier des Berliner Unternehmens markiere bei 129,40 Euro ein neues Mehrjahreshoch. Mit dem heutigen Kurssprung habe die Eckert & Ziegler-Aktie ihren Wert im laufenden Jahr mittlerweile verdoppelt. Vom Allzeithoch bei 142,52 Euro sei der Kurs noch ein Stück weit entfernt, doch der Trend sei intakt. "Der Aktionär" spekuliere auf steigende Kurse bei Eckert & Ziegler, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:133,60 EUR +10,23% (24.07.2019, 10:37)