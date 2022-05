Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (17.05.2022/ac/a/nw)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Shortseller JPMorgan Asset Management (UK) Ltd geht Short-Position in Eckert & Ziegler-Aktien ein:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ).Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 13.05.2022 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,53% der Aktien der Eckert & Ziegler AG eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Eckert & Ziegler AG:0,53% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (13.05.2022)