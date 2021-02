Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (05.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Eckert & Ziegler profitiere von einer steigenden Nachfrage nach Krebs-Therapien und sollte die Schwäche im Industriegeschäft so abfedern können. "Der Aktionär" habe mehrfach auf die aussichtsreiche Positionierung und die guten mittelfristigen Aussichten der Gesellschaft hingewiesen. Heute habe die Gesellschaft eine Phase-III-Zulassung für ein Radiodiagnostikum gemeldet. Folge: ein neues Rekordhoch!Eckert & Ziegler zähle zu den größten Profiteuren der steigenden Nachfrage nach Radiopharmazeutika, vor allem nach dem Radioisotop Gallium-68 zur Lokalisierung und Behandlung von Tumoren.Passend dazu melde die Gesellschaft: Pentixapharm, ein mit Eckert & Ziegler verbundenes Unternehmen, habe von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) für ein Radiodiagnostikum namens Pentixafor die Zulassung zu einer Phase-III-Prüfung erhalten. Für das Gallium-68 basierte Radiodiagnostikum, mit dem sich Tumore und hämatologische Erkrankungen würden erkennen lassen, lägen bereits ausreichende Sicherheitsdaten vor.Angesichts der starken Wachstumsaussichten dürfte bei der Eckert & Ziegler-Aktie das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Nächster Halt: 70 Euro. (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link