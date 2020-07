Tradegate-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

32,32 EUR +14,61% (30.07.2020, 16:28)



NYSE-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

38,6392 USD +16,38% (30.07.2020, 16:14)



ISIN Eastman Kodak-Aktie:

US2774614067



WKN Eastman Kodak-Aktie:

A1W4RC



Ticker-Symbol Eastman Kodak-Aktie:

KODN



NYSE Ticker-Symbol Eastman Kodak-Aktie:

KODK



Kurzprofil Eastman Kodak Corp.:



Eastman Kodak Company (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) ist ein globales kommerzielles Druck- und Imagingunternehmen mit Technologien in den Bereichen Materialwissenschaften, digitale Bildgebung, Software und Depositionsprozesse. Das Unternehmen bietet Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Grafik, Akzidenzdruck, Verlagswesen, Verpackung, elektronische Displays, Unterhaltungs- und Werbefilme sowie Konsumgüter. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Drucksysteme, Mikro-3D-Druck und -Verpackung, Software und Lösungen, Konsumgüter und Folien, Enterprise Inkjet-Systeme, Advanced Materials und 3D-Drucktechnologie und Eastman Business Park. (30.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eastman Kodak-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) unter die Lupe.Es sei ein beeindruckendes Schauspiel gewesen. Mehrfach habe es bei Eastman Kodak am Mittwoch ein sogenanntes Volatility Break, eine Handelsaussetzung, gegeben. In der Spitze habe die Aktie mehr als 500 Prozent zugelegt, eine Verfünfundzwanzigfachung seit Wochenbeginn. Zum Börsenschluss sei immerhin noch ein Plus von 318 Prozent übriggeblieben. Am heutigen Donnerstag setze sich die Rallye fort. Eastman Kodak führe die Gewinnerlisten erneut an.Zu Handelsbeginn springe die Aktie wieder über die 40-Dollar-Marke, ein Plus von 30 Prozent. In der vergangenen Woche sei sie noch für rund zwei Dollar zu haben gewesen. Der Grund für die Kursexplosion sei ein 765-Millionen Dollar-Kredit der US-Regierung. Das Geld wolle Eastman Kodak investieren, um wichtige Inhaltsstoffe für pharmazeutische Produkte herstellen zu können und sich so eine wichtige Rolle als Pharmazulieferer zu erarbeiten.Executive Chairman Jim Continenza habe sich bei CNBC am Mittwoch zuversichtlich geäußert. "Wir haben eine Interessenerklärung unterschrieben und arbeiten bereits einige Monate daran. Wir fühlen uns sehr wohl." Eastman Kodak arbeite schon mehr als 100 Jahre im Bereich Chemie und habe bereits mit Beginn der Pandemie angefangen, unter anderem Handdesinfektionsmittel und Gesichtsschutz herzustellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Eastman Kodak-Aktie: