Tradegate-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

7,71 EUR -39,03% (10.08.2020, 14:26)



NYSE-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

14,88 USD -7,63% (07.08.2020, 22:10)



ISIN Eastman Kodak-Aktie:

US2774614067



WKN Eastman Kodak-Aktie:

A1W4RC



Ticker-Symbol Eastman Kodak-Aktie:

KODN



NYSE Ticker-Symbol Eastman Kodak-Aktie:

KODK



Kurzprofil Eastman Kodak Corp.:



Eastman Kodak Company (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) ist ein globales kommerzielles Druck- und Imagingunternehmen mit Technologien in den Bereichen Materialwissenschaften, digitale Bildgebung, Software und Depositionsprozesse. Das Unternehmen bietet Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Grafik, Akzidenzdruck, Verlagswesen, Verpackung, elektronische Displays, Unterhaltungs- und Werbefilme sowie Konsumgüter. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Drucksysteme, Mikro-3D-Druck und -Verpackung, Software und Lösungen, Konsumgüter und Folien, Enterprise Inkjet-Systeme, Advanced Materials und 3D-Drucktechnologie und Eastman Business Park. (10.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eastman Kodak-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) unter die Lupe.Ein geplanter 765 mio. USD schwerer Kredit für Eastman Kodak, der die Aktie des Foto-Pioniers kurzzeitig habe hochschießen lassen, sei von der US-Regierung auf Eis gelegt worden. Die Investitionsagentur DFC habe am Wochenende mitgeteilt, dass erst alle Vorwürfe von Fehlverhalten rund um den Deal ausgeräumt werden müssten.Die Eastman Kodak-Aktie setze am Montag ihre Talfahrt der vergangenen Tage rasant fort, habe in der Spitze knapp 50% verloren. Der Titel hatte lange Zeit nur wenige Dollar gekostet. Doch nach der Ankündigung Ende Juli, dass das Unternehmen das Geld bekommen solle, um Arzneimittel-Bestandteile herzustellen, sei der Kurs steil bis an die 60-USD-Marke gestiegen. Als einige Tage nach Unterzeichnung der Absichtserklärung klar geworden sei, wie viele Konditionen Eastman Kodak für den Kredit erfüllen müsse, sei es zum Crash gekommen.Pikant: Bereits einen Tag vor Bekanntgabe der Kredit-Pläne habe ein deutlich regerer Handel mit Eastman Kodak-Aktien stattgefunden. Einige lokale Medien seien von Kodak vorab informiert worden und hätten nach Verwirrung über Sperrfristen zu früh Tweets und Artikel veröffentlicht, die schnell wieder gelöscht worden seien. Laut "Wall Street Journal" ermittele nun die SEC.(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Eastman Kodak-Aktie: