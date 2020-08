Börsenplätze Eastman Kodak-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

7,16 EUR -8,02% (14.08.2020, 17:05)



NYSE-Aktienkurs Eastman Kodak-Aktie:

8,53 USD -7,28% (14.08.2020, 16:55)



ISIN Eastman Kodak-Aktie:

US2774614067



WKN Eastman Kodak-Aktie:

A1W4RC



Ticker-Symbol Eastman Kodak-Aktie:

KODN



NYSE Ticker-Symbol Eastman Kodak-Aktie:

KODK



Kurzprofil Eastman Kodak Corp.:



Eastman Kodak Company (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) ist ein globales kommerzielles Druck- und Imagingunternehmen mit Technologien in den Bereichen Materialwissenschaften, digitale Bildgebung, Software und Depositionsprozesse. Das Unternehmen bietet Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Grafik, Akzidenzdruck, Verlagswesen, Verpackung, elektronische Displays, Unterhaltungs- und Werbefilme sowie Konsumgüter. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Drucksysteme, Mikro-3D-Druck und -Verpackung, Software und Lösungen, Konsumgüter und Folien, Enterprise Inkjet-Systeme, Advanced Materials und 3D-Drucktechnologie und Eastman Business Park. (14.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eastman Kodak-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) unter die Lupe.Es habe nach einem Traum-Comeback ausgesehen. Nach Jahren der Bedeutungslosigkeit habe Eastman Kodak angekündigt, Arzneimittel-Bestandteile herzustellen, was den Kurs kurzzeitig hochkatapultiert habe. Doch nachdem ein geplanter 765-Millionen-Dollar-Kredit von der US-Regierung geplatzt sei, sei die Aktie auf Tauchstation.Am 29. Juli habe die Rally ihren Höhepunkt bei einem Kurs von 60 Dollar erreicht. Satte 2.700 Prozent Kursgewinn hätten bei der Aktie in kürzester Zeit zu Buche gestanden. Den Anfang habe die Aufwärtsbewegung nur zwei Tage zuvor bei einem Kurs von 2,13 Dollar genommen.Im selben Tempo sei es jedoch wieder steil nach unten gegangen. Am Freitag notiere der Wert knapp 7 Prozent im Minus bei 8,56 Dollar. Anleger, die auf dem Höhepunkt eingestiegen seien, stünden somit quasi vor einem Totalverlust.Finger weg, so Pierre Kiren von "Der Aktionär" zu der Eastman Kodak-Aktie. (Analyse vom 14.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link