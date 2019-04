Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,857 EUR +0,39% (23.04.2019, 16:39)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (23.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit einem Eröffnungskurs von 8,56 Euro sei die E.ON-Aktie ins Jahr 2019 gestartet. Mittlerwiel habe das Papier rund 16% zulegen können. Viele Anleger würden sich seitdem die Frage stellen, ob die E.ON-Aktie durch den starken Kursanstieg zu teuer geworden sei und der Höhenflug bald enden könnte.Nein, der Anstieg sei nicht zu viel des Guten gewesen. Ein Blick auf das historische KGV verrate: Trotz des Anstiegs weiche die E.ON-Aktie aktuell, mit einem KGV von 14, nur leicht von ihrem historischen 13er-KGV ab. Auch bei einem Anstieg über die 10-Euro-Marke wäre der Energiekonzern nicht automatisch zu teuer.Die E.ON-Aktie setze die Verlustserie der vergangenen Handelswochen weiter fort und notiere aktuell minimal im Minus bei 9,83 Euro. Das Papier könnte aber jederzeit einen erneuten Anlauf auf die 10-Euro-Marke unternehmen. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger sollten weiterhin einen nachhaltigen Durchbruch der 10-Euro-Hürde abwarte, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,862 EUR +0,33% (23.04.2019, 16:25)