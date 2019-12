XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (02.12.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Im dritten Quartal habe der deutsche Versorger wie angekündigt erstmals in GJ 2019 neben einer Umsatzverbesserung auch eine Erhöhung beim bereinigten EBIT sowie beim bereinigten Konzernüberschuss aufweisen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. E.ON sehe sich dabei im Rahmen seiner Planung. Der Ausblick für das GJ 2019 sei aufgrund des vollzogenen Erwerbs von innogy erhöht und der Dividendenvorschlag bestätigt worden. Die Integration sei als "voll im Plan" beschrieben worden (inklusive Synergienziel i.H.v. 600 bis 800 Mio. Euro bis 2022). Für das britische Geschäft sei ein Sanierungsplan erstellt worden.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 13 Euro. (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: