XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,495 EUR +0,41% (28.05.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,474 EUR +0,20% (28.05.2019, 18:54)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (28.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) eine gute Wahl für konservative Anleger.E.ON habe mit dem dänischen E-Mobility-Unternehmen Clever die erste Pilotstation des künftigen Ladenetzwerks in Dänemark eröffnet. Beide Unternehmen würden planen, 48 ultraschnelle Ladestationen für E-Autos an Autobahnen in Dänemark, Norwegen und Schweden aufzustellen.E.ON und Clever würden schon seit 2017 zusammenarbeiten, um bei der Entwicklung des ultraschnellen Ladens die Kräfte bündeln zu können. Am Jahresanfang sei dann das 50-50-Joint Venture Ultra Fast Charging Venture Scandinavia gegründet worden, um insgesamt 400 Hochleistungsstationen in Europa zu errichten.Die E-Mobilität habe sich zwar noch nicht auf breiter Front durchgesetzt, aber E.ON arbeite schon daran, sich dafür bereits frühzeitig zu rüsten. Es könnte ein Milliardenmarkt entstehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: