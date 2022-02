Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,336 EUR -4,90% (24.02.2022, 13:52)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,332 EUR -5,22% (24.02.2022, 13:38)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im extrem schwachen Marktumfeld komme am Donnerstag auch die E.ON-Aktie massiv unter Druck. Nachdem der Versorger seinem Ruf als defensiver Wert zuletzt noch alle Ehre gemacht habe, notiere der DAX-Titel nun so tief wie noch nie im laufenden Jahr. Derweil habe sich der Konzern zu den Auswirkungen des Kriegsausbruchs in der Ukraine geäußert.E.ON könne demnach zwar noch nichts zu konkreten Auswirkungen auf die Strom- und Gaspreise für Haushaltskunden sagen. Das Unternehmen habe am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aber darauf hingewiesen, dass man aktuell an den Großhandelsmärkten einen nochmaligen Anstieg der Preise für Strom und Gas sehe - "ausgehend von bekanntlich bereits sehr hohem Niveau". Es bleibe abzuwarten, wie die Entwicklung langfristig verlaufe. "Vieles spricht dafür, dass Preise wohl länger hoch bleiben." E.ON habe in Deutschland rund 14 Millionen Kunden.Bei den Auswirkungen für die Endkunden komme es auch auf eine Entlastung der Preise durch die Politik an, habe es weiter geheißen. Der Energiekonzern habe in diesem Zusammenhang eine allgemeine Senkung von Steuern und Abgaben sowie gezielte Maßnahmen zum Schutz besonders betroffener Kundengruppen genannt. Von der Ukraine-Krise sei E.ON nicht direkt betroffen. Man betreibe dort kein eigenes, operatives Geschäft.Anleger können im turbulenten Marktumfeld hier deshalb auch an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur E.ON-Aktie. (Analyse vom 24.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link