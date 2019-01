XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (10.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Wandel der Energiewelt schreite unaufhaltsam voran. Kaum ein Konzern spiegle das so gut wider wie E.ON. Mit der innogy-Übernahme erfinde sich der Versorger quasi neu und trenne sich von der klassischen Energieerzeugung als langjährigem Kerngeschäft. Eine neue Beteiligung zeige, wo der Weg hinführen solle.Das Objekt der Begierde heiße Virta und sei ein finnischer Entwickler und Anbieter von IT-Systemen für das Laden von Elektroautos. Gemeinsam mit der Versorger Helen halte E.ON nun die Mehrheit an Virta. Mit deren Softwareplattform würden sich beispielsweise Energiespitzen beim Laden vermeiden oder Stromkosten reduzieren lassen. Gleichzeitig könnten Fahrer belohnt werden, die netzfreundlich laden würden - beispielsweise außerhalb der Stoßzeiten.Laut Pressemitteilung wolle E.ON gemeinsam mit Virta das intelligente Laden zum Industriestandard in Europa entwickeln. Für die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Stromer gelte das als entscheidender Schritt. Für E.ON sei es bereits die zweite Investition in die E-Mobilität in kürzester Zeit, nachdem erst am Dienstag bekannt geworden sei, dass in Skandinavien das Geschäft mit Ladestationen ausgebaut werde.Für konservative Anleger bleibt die E.ON-Aktie unverändert interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stoppkurs liege weiter bei 7,80 Euro. (Analyse vom 10.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: