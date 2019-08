XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,211 EUR +1,37% (23.08.2019, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,208 EUR +1,05% (23.08.2019, 12:30)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (23.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die E.ON-Aktie könne sich weiterhin nicht von ihrem 52-Wochen-Tief lösen. Aufgrund von schwachen Zahlen und der Risiken in Großbritannien würden die Anleger vorsichtig bleiben. Zumindest am Anleihemarkt habe E.ON diese Woche einen Erfolg vermelden können: Erstmals habe das Unternehmen grüne Anleihen begeben - eine fünf- und eine zehneinhalbjährige über jeweils 750 Mio. Euro.Für E.ON zahle sich die Refinanzierung richtig aus. Die beiden Tranchen hätten einen Kupon von nur 0 respektive 0,35%. Zum Vergleich: Im Oktober laufe eine Anleihe über 850 Mio. GBP aus, für die E.ON noch 6% jährlich zahlen müsse. Im nächsten Jahr würden weitere Anleihen über 1,4 Mrd. Euro folgen, die 5,75% jährlich kosten würden. Durch die Green Bonds spare E.ON damit gut 85 Mio. Euro Zinsen pro Jahr.Die Zinsstruktur von E.ON lasse noch viel Spielraum nach oben. Die Green Bonds seien hier ein Schritt in die richtige Richtung. Wichtig sei jetzt jedoch in erster Linie, dass die Integration des Innogy-Geschäfts ohne größere Probleme gelinge. Daran bestünden wegen der Großbritannien-Krise Zweifel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: