XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,944 EUR+0,46% (10.08.2020, 13:26)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,93 EUR -0,18% (10.08.2020, 13:37)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (10.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Viele Unternehmen hätten in den aktuell stürmischen Corona-Zeiten ihre Prognosen zurückgezogen. Nicht so E.ON. Unternehmenschef Johannes Teyssen habe jedoch betont, dass die tatsächlichen Auswirkungen noch nicht vollständig zu beurteilen seien. Diesen Mittwoch, 12. August, lege der Energiekonzern Zahlen für das zweite Quartal vor. Branchenkenner hätten sehr unterschiedliche Erwartungen.Von den im dpa-AFX-Analyser gelisteten Experten würden elf dazu raten, die E.ON-Aktie zu halten. Fünf würden eine Kaufempfehlung aussprechen, ein Analyst würde das Papier derzeit verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 10,38 Euro.Die E.ON-Aktie habr zuletzt im Bereich um die 10-Euro-Marke konsolidiert. Die Zahlen könnten dem Papier des Versorgers nun neue Impulse liefern. Für konservative Anleger bleibe der DAX-Titel eine gute Wahl, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: