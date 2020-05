XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (25.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).In Q1 2020 habe der Versorger trotz Covid-19-Pandemie erwartungsgemäß von der Einbeziehung der ausgehandelten innogy-Aktivitäten profitiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz des relativ unabhängigen Geschäftsmodells werde sich der deutsche Energiekonzern nicht allen möglichen Coronavirus-Folgen entziehen können. Entsprechend vorsichtiger falle nun der Ausblick des Vorstands auf das GJ 2020 aus. Doch würden keine Abstriche beim mittelfristigen Investitionsplan gemacht.Vor dem Hintergrund der mittel-bis langfristig guten Aussichten bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 11 Euro. (Analyse vom 25.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: