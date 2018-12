Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (14.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Vor gut zwei Jahren hätten nicht wenige Investoren befürchtet, dass E.ON pleitegehen könnte. Die Kosten für den Atomausstieg und der drohende Kohleausstieg hätten sowohl die operativen Aussichten als auch die harten Zahlen in der Bilanz belastet. Doch E.ON habe die Trendwende geschafft, Eigenkapital und Verschuldung würden sich inzwischen wieder in einem vernünftigen Rahmen befinden.Insbesondere die positive Entwicklung bei der Eigenkapitalquote sei beeindruckend. Im vierten Quartal 2016 sei diese bei E.ON auf den besorgniserregenden Tiefstand von 2% gefallen. Doch dank der Uniper-Abspaltung und der Rückzahlung der Brennelementesteuer habe die Situation deutlich verbessert werden können. Quartal für Quartal sei die wichtige Kennzahl angestiegen, inzwischen betrage die EK-Quote 16,4% - ein durchaus wieder solider Wert.In die richtige Richtung entwickle sich auch das Verhältnis von Nettoschulden zum Eigenkapital. Wegen des niedrigen Eigenkapitals habe die Verschuldungsquote im vierten Quartal 2016 noch kritische 137,5% betragen. Inzwischen sei sie auf gute 24,4% gesunken. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote habe der Weg dorthin jedoch einer Berg- und Talfahrt geglichen.Die Abspaltung von Uniper inklusive Schuldenlast (Q3 und Q4 2016), die milliardenschwere Rückzahlung der Brennelementesteuer (Q2 2017), die ebenfalls milliardenschwere Zahlung für den Atomausstieg (Q3 2017) sowie der Verkauf der restlichen Uniper-Beteiligung an Fortum (Q2 2018) würden jedoch die deutlichen Ausschläge erklären - wichtig sei, dass die Tendenz stimme und der kritische Punkt lange zurück liege.Die E.ON-Aktie bleibt auf der Kaufliste, der Stopp liegt unverändert bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link