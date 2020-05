XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,978 EUR +0,89% (27.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,94 EUR +0,55% (27.05.2020, 20:25)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (27.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit dem innogy-Deal hätten E.ON und RWE die deutsche Energiewelt verändert. Die weitgehend abgeschlossene Transaktion könnte nun aber noch einmal ins Wanken geraten. Elf deutsche Versorger wollten eine Nichtigkeitsklage gegen die Freigabe der EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof einreichen.Im vergangenen September sei der Deal von der EU-Kommission unter Auflagen freigegeben worden. Damit habe sie sich "über die massiven Bedenken von Marktteilnehmern ohne ausreichende Abwägung hinweg gesetzt und sogar auf wirksame Auflagen zum Schutz des Wettbewerbs und der Kunden verzichtet", heiße es in einem Standpunkt von Mainova, Naturstrom und den anderen Klägern.RWE bekomme durch die neue Marktmacht Einflussmöglichkeiten auf den Erzeugerwettbewerb und die Großhandelspreise, E.ON der größte Betreiber von Verteilnetzen. Auch die Beteiligung von RWE an E.ON als neuer Großaktionär werde kritisch gesehen. "Mit diesem Deal verbunden sind erhebliche Nachteile für den Wettbewerb und damit für alle Verbraucher", so die Wettbewerber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: