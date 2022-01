Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,252 EUR +1,85% (14.01.2022, 15:48)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,24 EUR +0,87% (14.01.2022, 15:35)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (14.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im trüben Marktumfeld mache die E.ON-Aktie ihrem Ruf als defensives Investment am Freitag alle Ehre. Die Aktie lege am Nachmittag rund ein Prozent zu und notiere nur knapp unterhalb des kürzlich erreichten Mehrjahreshochs. Aus der Vorstandschaft kämen derweil starke Vertrauensbeweise.So habe Konzernchef Leonhard Birnbaum im großen Stil Aktien gekauft. Wie der Konzern heute mitgeteilt habe, habe er bereits gestern 296.596 Euro investiert. Der Kurs je Aktie habe dabei im Durchschnitt bei 11,88 Euro gelegen. Ebenfalls zugeschlagen habe Victoria Ossadnik, im Vorstand zuständig für Digitales. Sie habe 12,03 Euro je Aktie gezahlt und 101.052 Euro investiert.Mit den Insiderkäufen würden Birnbaum und Ossadnik noch einmal untermauern, dass sie der Aktie noch weitere Kurssteigerungen zutrauen würden. Aktuell notiere die Aktie knapp unterhalb des Mehrjahreshochs bei 12,34 Euro - kurzzeitig sei diese Marke heute bereits getestet worden. Sollte dieser Widerstand nun überwunden werden, könnte es aus charttechnischer Sicht im Anschluss schnell bis in den Bereich um 14,50 Euro nach oben gehen.Die E.ON-Aktie bleibt vor allem für konservative Anleger interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link