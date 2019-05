Börsenplätze E.ON-Aktie:



9,361 EUR -0,20% (06.05.2019, 15:18)



9,364 EUR -0,28% (06.05.2019, 15:33)



DE000ENAG999



ENAG99



EOA



EOAN



ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (06.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld seien defensive Titel wie E.ON zu Wochenbeginn wieder gefragt. E.ON führe den DAX an. Würden die Sorgen um eine Eskalation im Handelskonflikt in den kommenden Tagen weiter zunehmen, sollte das Interesse an dem Versorger nach zuletzt schwachen Tagen wieder deutlich zunehmen.In den zurückliegenden Wochen hätten zyklische Werte ein Comeback gefeiert. E.ON hingegen sei April einer von lediglich vier DAX-Aktien gewesen, die im Minus notiert hätten. Doch mit zunehmender Angst vor dem Handelsstreit zwischen den USA und China verschiebe sich das Anlegerinteresse wieder. Sichere und kaum konjunktursensible Aktien mit hoher Dividende würden wieder gesucht.Investoren sollten deshalb bei E.ON genau schauen, auf welche Marken es jetzt ankomme. Nach unten würden das alte Ausbruchsniveau bei 9,30 Euro und die 200-Tage-Linie bei 9,26 Euro absichern. Diese wichtige Unterstützung habe einen ersten Test bereits erfolgreich bestanden.Gehe es für E.ON hingegen wieder aufwärts, rücke als erste Hürde die alte Unterstützung bei etwa 9,50 Euro in den Fokus. Oberhalb dieser Marke wäre der Weg bis in den Bereich von zehn Euro frei. Im Bereich des 52-Wochen-Hochs warte hier aber ein hartnäckiger Widerstand, an dem bereits die letzte Aufwärtsbewegung in Q1 gescheitert sei.Anleger setzen auf weiter steigende Kurse und bleiben unverändert an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link