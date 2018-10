XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (22.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach der starken letzten Handelswoche setze das Wertpapier seine Aufholjagd am Montag fort. Im freundlichen Marktumfeld könne der Versorger wieder zulegen. Aus charttechnischer Sicht stehe ein Kaufsignal bei der Aktie jetzt unmittelbar bevor.Der wichtige Widerstand bei 8,70 Euro rücke immer näher. In einem ersten Anlauf sei der Titel im frühen Handel zwar an dieser Marke noch abgeprallt, eine neue Attacke scheine jedoch zeitnah möglich. Gelinge der Ausbruch, rücke zunächst die 200-Tage-Linie bei exakt 9,00 Euro in den Fokus. Im Gegensatz zu vielen anderen Werten habe diese bei E.ON in den letzten Monaten jedoch keinen entscheidenden Einfluss gehabt, vielmehr sei die Durchschnittslinie mehrmals sowohl nach unten als auch nach oben durchbrochen worden.Oberhalb des GD200 wäre der Weg nach oben bis zur 10,00-Euro-Marke frei. Der horizontale Widerstand bilde die obere Begrenzung des langfristigen Seitwärtstrends, der - bis auf einen Ausbruchsversuch Ende 2017 - schon seit Juni 2017 intakt sei. Auf dem aktuellen Niveau hätten Trader somit die Chance auf einen schnellen Anstieg von rund 15%.Aktuell ist die E.ON-Aktie weiterhin eine Halteposition mit Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Gelinge der charttechnische Ausbruch, könnten jedoch auch Neueinsteiger wieder zugreifen. (Analyse vom 22.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: