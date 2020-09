XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,872 EUR +0,82% (07.09.2020, 11:46)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,842 EUR -0,77% (07.09.2020, 12:00)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (07.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im Zuge des Abverkaufs am Gesamtmarkt seien Ende der vergangenen Woche auch die als defensiv geltenden Versorgertitel unter Druck geraten. Die Aktien von E.ON und RWE hätten sich dabei von ihren jüngsten Hochs entfernt. Am Montag würden die beiden DAX-Titel aber wieder zulegen und dabei von Rückenwind von Analystenseite profitieren.Bei E.ON seien die Stromnetze die treibende Kraft, so Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran. Der Konzern erziele damit sehr stabile Ergebnisse, was sich auch in der Corona-Krise gezeigt habe. Zudem sichere die sinkende Nettoschuldenquote die hohe Dividendenrendite. Die Expertin habe das Kursziel für die E.ON-Aktie deshalb von 12,50 auf 12,90 Euro erhöht und das "outperform"-Votum bestätigt."Der Aktionär" bleibe für E.ON und RWE langfristig positiv gestimmt. E.ON sei v.a. für konservative Anleger, die auf der Suche nach hohen und stabilen Dividenden seien, die richtige Wahl. RWE sei etwas spekulativer, biete jedoch viel Potenzial - zumal das Potenzial der Erneuerbaren Energien nach wie vor nicht in vollem Ausmaß eingepreist sein dürfte, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.Börsenplätze E.ON-Aktie: