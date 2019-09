Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,411 EUR -0,76% (03.09.2019, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,426 EUR -0,84% (03.09.2019, 15:58)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (03.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit dem milliardenschweren innogy-Deal würden E.ON und RWE die deutsche Energiebranche revolutionieren. Erstmals seien die beiden Erzrivalen dann keine direkten Konkurrenten mehr. E.ON kümmere sich um Netze und Vertrieb, RWE decke die gesamte Palette der Energieerzeugung ab. Die Börse sehe RWE derzeit als klaren Gewinner - dafür gebe es Gründe.E.ON übernehme nach dem innogy-Deal das kriselnde Vertriebsgeschäft in Großbritannien. Die Integration in das eigene Geschäft werde in jedem Fall zur großen Herausforderung. Ob es trotz Preisdeckel und Brexit gelinge, die Margenprobleme in diesem Markt zu beheben, bleibe abzuwarten.RWE dagegen übernehme das Geschäft mit Erneuerbaren Energien von E.ON und innogy. Wind-, Solar-, Wasserkraft und Co seien lukrativ und zukunftsträchtig. In Zeiten von Klimaschutz und "Fridays for Future" würden grüne Lösungen immer gefragter. Als neue Nummer 3 in Europa spiele RWE hier eine tragende Rolle - dies spiegle sich in der aktuellen Bewertung noch nicht annähernd wider.Erneuerbare Energien böten auch mehr Wachstumspotenzial. Während RWE so den Kohleausstieg mehr als auffangen dürfte, sei die Lage bei E.ON schwieriger. Im Vertrieb böten E-Mobilität, intelligente Stromzähler oder Solarcloud zwar auch viel Potenzial - diese Lösungen stünden aktuell aber erst in den Startlöchern. Das regulierte Netzgeschäft dagegen werfe zwar attraktive und konstante Gewinne ab, die Wachstumschancen seien allerdings begrenzt.Wer bei E.ON investiert ist, beachtet den Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link