Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,788 EUR +0,07% (16.08.2021, 08:51)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (16.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit mehr als vier Jahren pendle die E.ON-Aktie in einer Tradingrange zwischen knapp 8 EUR auf der Unter- und gut 11 EUR auf der Oberseite seitwärts. Derzeit rücke das obere Ende der beschriebenen Schiebezone wieder stärker in den Fokus. Schließlich signalisiere der "HSBC Trendkompass" gegenwärtig einen stabilen Haussetrend. Gleichzeitig vergrößere sich die Differenz zwischen der 38- und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 9,56/9,39 EUR) wieder. Die gleitenden Durchschnitte würden also ein zunehmendes Aufwärtsmomentum signalisieren. In diesem Umfeld käme ein Ausbruch nach Norden einem echten, charttechnischen Befreiungsschlag gleich. Aus der Höhe der mehrjährigen Tradingrange ergebe sich im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial von mindestens 3 EUR. Lohn der Mühen wäre also voraussichtlich ein neues Mehrjahreshoch.Das bisherige Jahreshoch vom Mai bei 10,72 EUR bietet sich im Ausbruchsfall als Absicherung an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis gewährleistet ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,796 EUR +0,62% (13.08.2021, 17:35)