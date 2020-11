Börsenplätze E.ON-Aktie:



2020-11



9,072 EUR -0,48% (19.11.2020, 16:44)



DE000ENAG999



ENAG99



EOA



EOAN



ENAKF



E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (19.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der bevorstehende Abschied von E.ON-Chef Johannes Teyssen werfe beim Versorger die Frage nach seiner Nachfolge auf. Wenn alles gut gehe, solle die Personalie noch in diesem Jahr geklärt werden.Vorstandsmitglied Leonhard Birnbaum gelte als Favorit für den Chefposten nach dem Abgang Teyssens. Er habe die Mega-Fusion mit Innogy erfolgreich umgesetzt und sich dabei laut einem Handelsblatt-Bericht auch die Rückendeckung der neuen Innogy-Mitarbeiter gesichert. Der 53-jährige habe als ehemaliger RWE-Vorstand zudem bereits viel Erfahrung in der Branche und verfüge über ein gutes Netzwerk.Sein Vorteil könnte aber auch zum Nachteil werden: Er komme aus dem eigenen Stall. Bei E.ON habe sich seit dem radikalen Wandel vom Stromerzeuger zum Dienstleister wenig getan. Der DAX-Titel stagniere, der angekündigte Kulturwandel im Unternehmen lasse weiter auf sich warten. Teilweise werde deshalb laut dem Bericht gefordert, dass der Konzern neuen Input von außen brauche.Doch auch intern gebe es neben Birnbaum noch weitere Kandidaten. Finanzvorstand Marc Spieker habe einen äußerst guten Ruf in der Finanzszene, Netzvorstand Thomas König führe seit Jahren den gewinnträchtigsten Bereich im Konzern und Kasten Wildberger, Vorstand für Kundenlösungen, sei einst geholt worden, um den Wandel zu mehr Digitalisierung voranzutreiben.E.ON ist als solider Dividendenzahler mit stabilem Geschäft ein gutes Investment für konservative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Die Wachstumsfantasie fehle derzeit aber. Möglich sei, dass sich das unter einem neuen Vorstand ändere. Bis dahin bleibe die E.ON-Aktie eine gute Halteposition. Favorit des AKTIONÄR in der Branche sei aber weiter RWE. (Analyse vom 19.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link