Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,878 EUR -0,55% (15.04.2019, 16:08)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (15.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Zurzeit drehe sich bei E.ON alles um die geplante Fusion mit der RWE-Tochter innogy. Einige Aktionäre würden sich aber gegen die Pläne des Energieriesen wehren und das Übernahmeangebot ablehnen. Jetzt mache sich E.ON geltendes Recht zu nutzen, um Kleinaktionäre zu verdrängen. Aus dem formalen Angebot an die innogy-Aktionäre gehe hervor, dass E.OMN einen Sequeeze-out plane. Bei diesem juristisch einwandfreiem Verfahren würden die Minderheitsaktionäre nach gezwungen, ihre Aktien an den Mehrheitsaktionär gegen eine "angemessene Barabfindung" abzutreten.Am Montag notiere die E.ON-Aktie fast unverändert. Das Papier befinde sich weiterhin in greifbarer Nähe der wichtigen 10-Euro-Marke. Sollte E.ON die Fusion gelingen, könnte dies eine weitere Kursrally in Gang setzen und die Aktie nachhaltig über die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke treiben. Die E.ON-Aktie bleibe ein Kauf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,891 EUR -0,27% (15.04.2019, 15:53)