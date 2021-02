XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,722 EUR +0,07% (19.02.2021, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,704 EUR -0,32% (19.02.2021, 16:16)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (19.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung der E.ON-Aktie bleibe eine Enttäuschung. Seit Juli zeige der Trend beim Versorger kontinuierlich nach unten. Eine Gegenbewegung lasse bislang auf sich warten. Auch vonseiten der Analysten komme kein neuer Schwung. Im Gegenteil, das Bankhaus Metzler habe das Kursziel am Freitag deutlich zusammengestrichen.E.ON komme bei der Integration von Innogy zwar gut voran, so Analyst Guido Hoymann. Doch die Nettoverschuldung sei durch die Übernahme stärker gestiegen, als er erwartet habe. Dies begrenze die Investitionsmöglichkeiten und mache E.ON gleichzeitig verwundbar bei steigenden Zinsen. Er habe die Aktie deshalb von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel massiv von 12,40 auf 9,40 Euro reduziert.Die Angst vor steigenden Zinsen könnte in der Tat einer der Gründe für die schwache Kursentwicklung bei E.ON sein. Mit den stabilen Gewinnen im Netzgeschäft und der hohen Dividendenrendite von 5,5 Prozent sei die E.ON-Aktie bei konservativen Anlegern im Niedrigzinsumfeld stark gefragt. Würden die Zinsen steigen, könnten diese ihre Investitionen umschichten. Die hohen Schulden und die damit verbundene Gefahr höherer Zinskosten würden diesen Effekt jetzt noch verstärken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: