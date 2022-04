Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Als defensiver Wert habe sich die E.ON-Aktie im turbulenten Marktumfeld der vergangenen Wochen noch gut geschlagen. Dennoch habe der DAX-Titel zuletzt auch erneut die wichtige Unterstützung im Bereich der 10-Euro-Marke getestet. Konzernchef Leonhard Birnbaum spreche sich derweil gegen ein Embargo auf russisches Gas aus. "Wenn wir glauben, wir könnten die deutsche Versorgung sicherstellen, ohne uns auch gemeinsam um die anderen Staaten zu kümmern, dann wird das die EU zerreißen", so Birnbaum zum "Handelsblatt". Das Problem sei, dass sich aktuell viele Studien zu möglichen Folgen eines Boykotts nur auf Deutschland konzentrieren würden. Doch auch "die Slowakei ist komplett abhängig vom russischen Gas, und Länder wie Tschechien und Österreich beziehen heute den größten Teil ihres Erdgases aus Russland".Es brauche deshalb in Europa aufeinander abgestimmte Notfallpläne. Zudem habe der E.ON-Chef steigende Preise für Stromkunden angekündigt. So sorge der Umstieg auf LNG-Gas für höhere Gaspreise, während Kohlestrom durch den CO2-Preis teurer werde. "Wir pendeln uns erst mal auf einem höheren Niveau ein" und man müsse diese Preise auch an die Kunden weitergeben.Die Zukunft von russischem Gas bleibe offen. Das dürfte auch die E.ON-Aktie beeinflussen. Hier bleibe vorerst entscheidend, dass die 10-Euro-Marke halte. Für langfristig orientierte Anleger bleibe die Dividendenaktie mit einer Rendite von knapp 5% ein Kauf, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2022)Börsenplätze E.ON-Aktie: