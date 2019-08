Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,325 EUR +1,65% (27.08.2019, 12:29)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (27.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Bei E.ON nehme die erneute Kritik von mehreren Kommunalversorgern an der geplanten Innogy-Fusion auch am Dienstag erneut kaum Einfluss auf die Kursentwicklung. Schwung verleihe dabei eine neue Kaufempfehlung von Barclays. Laut Analyst Peter Crampton weise der DAX-Titel eine klare Underperformance in der europäischen Energiebranche auf. Mit Blick auf das Ergebnis- und Dividendenpotenzial des deutschen Versorgers sei dies allerdings nicht gerechtfertigt. Crampton habe die E.ON-Aktie deshalb von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft. Aufgrund der gestiegenen Verschuldung habe er das Kursziel jedoch von 10 auf 9,50 Euro gesenkt.E.ON habe zuletzt an der Börse enttäuscht. Vor allem das kriselnde Vertriebsgeschäft in Großbritannien drückte auf die Stimmung - gelinge die innogy-Fusion, würden die Probleme hier sogar noch zunehmen. Branchenfavorit des "Aktionärs" bleibe deshalb aktuell RWE. Investierte Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau bei E.ON aber dabei bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 7,80 Euro platziert werden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,337 EUR +1,67% (27.08.2019, 12:14)