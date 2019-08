XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,227 EUR +0,27% (15.08.2019, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,218 EUR +0,49% (15.08.2019, 16:30)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (15.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Es seien zuletzt schlimme Tage für E.ON-Anleger gewesen. Traditionell würden die Papiere des Versorgers zu den defensiven Werten zählen. Doch davon sei derzeit nichts zu spüren. Schwache Zahlen, Probleme in Großbritannien und die Sorgen, der Verlierer beim innogy-Deal zu sein, würden die Aktie belasten. Nun entscheide sich, wie es weitergehe.Im Tief sei die E.ON-Aktie am Donnerstag bereits auf 8,07 Euro gefallen und damit unter das Oktober-Tief von 2018 bei 8,16 Euro. In diesem Bereich sei in den vergangenen Jahren allerdings eine massive Unterstützungszone ausgebildet worden. Knapp unterhalb des aktuellen Kurses lägen auch noch das Tief vom Juli 2017 bei 7,99 Euro und das Mehrjahrestief vom Februar 2018 bei 7,87 Euro. Erst unterhalb dieser Marke sollten Anleger die Reißleine ziehen.E.ON habe derweil bekannt gegeben, für 500 Millionen Dollar den bisher größten Windpark in den USA zu bauen. 440 Megawatt umfasse das Projekt in Texas, mit dem Ende des Jahres begonnen werden solle. Gehe alles seinen geregelten Weg, werde E.ON das Geschäft mit Erneuerbaren Energien aber ohnehin noch dieses Jahr im Rahmen des innogy-Deals an den Rivalen RWE abtreten.Wer bei E.ON investiert ist, beachtet den Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: