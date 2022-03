Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (16.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON habe wie nun schon einige andere Versorger mit den Ergebnissen zum Geschäftsjahr 2021 positiv überrascht. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe mit EUR 7,9 Mrd. am oberen Ende der eigenen Planung und über den Markterwartungen gelegen.Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei aufgrund der Abschaltung zweier Kernkraftwerke leicht rückläufig, liege aber über den Markterwartungen. Für 2022 gehe das Unternehmen von einem bereinigten EBITDA von EUR 7,6 bis 7,8 Mrd. und einem bereinigten Nettogewinn von EUR 2,3 bis 2,5 Mrd. aus, wobei hier die Risiken, die sich aus dem Krieg in der Ukraine ergeben würden, noch nicht eingerechnet seien. Kurzfristig erwarte das Management höhere Kosten aus der Netzverlustabdeckung, die in den Folgejahren von der Tarifformel refundiert werden sollten. Die Endkundenvolumina seien jedoch bereits bis Ende des Jahres abgesichert und die letzten noch laufenden Kraftwerke würden vom höheren Strompreis profitieren. Insgesamt seien die Risiken noch nicht abzuschätzen, vor allem an den Energiemärkten und Richtung Winter 2022/23. Zudem halte E.ON einen Anteil von 15% an der Ostseepipeline Nordstream 1, der einem Wertberichtigungsrisiko ausgesetzt sein könnte.E.ON habe als weitgehend regulierter Netzbetreiber ein niedrigeres Risikoprofil als andere Versorger. Die Dividende, die für 2021 EUR 0,49 je Aktie betrage, solle bis 2026 stetig um 5% pro Jahr wachsen. Auch wenn das Gasnetzgeschäft, das etwa 15% des Anlagevermögens im Netzgeschäft ausmache, langfristig an Bedeutung verlieren könnte, sollte die EU den Gaskonsum wie geplant reduzieren, so führe die damit einhergehende Elektrifizierung der Wirtschaft zu stärkeren Wachstumsimpulsen für Stromnetze.Unsere letzte Empfehlung für die E.ON-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 16.03.2022)