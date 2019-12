XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (12.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn befinde sich die E.ON-Aktie wieder auf dem Erholungskurs. Positive Analystenstimmen zur Fusion hätten den Kurs zuletzt angetrieben. Für Aufsehen sorge am Donnerstag zudem ein Großauftrag von BMW. Der Ausbau der E-Mobilität werde damit weiter vorangetrieben.4.100 neue Ladepunkte auf den Parkplätzen von Produktionswerken, Entwicklungszentren und Büro-Standorten von BMW sollten errichtet und betrieben werden. Laut E.ON handle es sich um eines der größten betrieblichen Ladenetzwerke in Deutschland. Zudem solle rund die Hälfte der Ladepunkte, von denen die meisten im Großraum München installiert würden, öffentlich zugänglich sein.Bereits ab Dezember könnten die ersten Ladesäulen genutzt werden, bis 2021 solle das Projekt abgeschlossen sein. "Eine gute Ladeinfrastruktur ist neben der Reichweite und wettbewerbsfähigen Kosten eine der elementaren Voraussetzungen für die Akzeptanz und das Wachstum von Elektromobilität", habe BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich erklärt.Konservative Anleger setzen weiter auf den DAX-Titel, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: