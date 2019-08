Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.08.2019/ac/a/d)



Andrew Fisher und Lawson Steele, Analysten der Privatbank Berenberg, senken in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) von 9 auf 8,50 Euro.Eine straffere Regulierung im Stromnetzgeschäft, zusammen mit überraschend hoher Verschuldung und die anhaltende Unsicherheit bezüglich des Ausblicks im Stromhandel würden aktuell den Enthusiasmus für das Papier des deutschen Versorgers dämpfen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Sie hätten sich weiterhin besorgt gezeigt, dass diese Faktoren einen Teil der Synergien durch den Tausch von Unternehmensteilen mit RWE wieder auffressen könnten. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Andrew Fisher und Lawson Steele, Analysten der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die E.ON-Aktie bestätigt und das Kursziel von 9 auf 8,50 Euro reduziert. (Analyse vom 19.08.2019)