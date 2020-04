XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (07.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könnten die defensiven Werte mit der Erholung des DAX nicht Schritt halten. So zähle auch der Versorger E.ON zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex. Zwei Experten würden sich zudem skeptisch zur weiteren Entwicklung der Gewinne äußern und die Aktie abstufen.Vor allem die Aussagen von RBC-Analyst John Musk würden Anlass zur Sorge geben. Er sehe bedeutende Risiken durch die Corona-Pandemie für das Geschäft mit Kundenlösungen, welches ein Taktgeber für das EBITDA sei. Besonders bitter: Er glaube, dass die Bilanzsituation eine höhere Dividende verhindere. Trotz eines jährlichen Gewinnanstiegs bis 2022 um zehn bis 15 Prozent halte er das mögliche Dividendenwachstum für begrenzt. Musk stufe die E.ON-Aktie deshalb von "outperform" auf "sector perform" ab und senke das Kursziel von 10,25 auf 9,50 Euro.Die UBS sehe den fairen Wert der Aktie sogar noch niedriger und reduziere das Kursziel von 9,50 auf 8,50 Euro. Die Einstufung laute "neutral".Für konservative Anleger ist die E.ON-Aktie eine gute Wahl, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: