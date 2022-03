Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (16.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Versorger E.ON habe am Mittwoch seine Zahlen vorgelegt und damit die Erwartungen übertroffen. Für das laufende Jahr zeige sich der Konzern zwar vorsichtiger, doch hier sei weniger erwartet worden. Nach einem starken Handelsauftakt zähle die Aktie allerdings zu den schwächsten Werten im starken DAX-Umfeld. Die Erholung von den jüngsten Tiefs stocke damit vorerst.2021 habe das bereinigte EBITDA bei 7,9 Milliarden Euro gelegen - eine Milliarde mehr als vor einem Jahr und rund 0,1 Milliarden mehr als die Schätzungen der Experten. Der bereinigte Konzernüberschuss klettere ebenfalls um 0,9 auf 2,5 Milliarden Euro - erwartet worden seien hier 2,4 Milliarden Euro. Die Dividende steige wie erwartet um 2 Cent auf 49 Cent je Aktie. Zudem sei die Dividendenstrategie mit jährlich fünf Prozent Steigerung bis 2026 bestätigt worden.2022 solle das bereinigte EBITDA dann unter dem Niveau des vergangenen Jahres zwischen 7,6 und 7,8 Milliarden Euro liegen. Mitverantwortlich dafür seien die voraussichtlich wegfallenden Beiträge der Kernenergie. Die kurz- und langfristigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs seien derweil wie beim Rivalen RWE noch nicht vollständig abschätzbar. Die Maßnahmen zur Portfoliooptimierung - E.ON habe im vergangenen November angekündigt, Veräußerungen im Wert von zwei bis vier Milliarden Euro durchzuführen - seien in der Prognose ebenfalls nicht enthalten.Konservative Anleger bleiben unverändert an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link