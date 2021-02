XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (04.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Energiewende sei nicht mehr aufzuhalten. Eine entscheidende Rolle werde bei der Dekarbonisierung der Industrie das Thema Wasserstoff spielen. Das habe auch der Versorger E.ON erkannt, der dabei vor allem auf Partnerschaften setzen wolle. Die Aktie könnte neue Impulse gut gebrauchen."Wir werden das Thema Wasserstoff nur in großen Partnerschaften hinkriegen", habe Thomas König gesagt, der bei E.ON das Netzgeschäft leite. Es gehe dabei um die Zusammenarbeit mit starken Industrieunternehmen, aber auch Mittelständlern und Start-ups. Weniger euphorisch habe er sich gezeigt, was Zukäufe in dem Bereich angehe. "Natürlich schließen wir nie aus, über Akquisitionen auch schnell Knowhow aufzubauen", habe König lediglich gesagt.Positiv werte König auch die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung und das Ziel von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, eine führende Rolle beim Megatrend zu spielen. "Wir treten doch nicht an, um Mittelmaß zu werden. Wir wollen Gas geben und oben mitspielen."E.ON arbeite daran, am Megatrend Wasserstoff zu partizipieren. Doch das brauche Zeit, aktuell würden beim DAX-Konzern neue Impulse fehlen. Wer im Energiesektor neu einsteigen wolle, sollte deshalb lieber zu RWE greifen. Dividendenjäger können bei E.ON aber unverändert mit Stopp bei 7,00 Euro an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: