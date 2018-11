XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (30.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Auch im dritten Quartal habe der Düsseldorfer Versorger trotz eines Umsatzrückgangs Steigerungen beim bereinigten EBIT (diesmal sogar Kern- und Nichtkerngeschäft) und bereinigten Konzerngewinn aufweisen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Erneut hätten die Markterwartungen bei den bereinigten Ertragskennziffern übertroffen werden können. Trotz der Eintrübungen im Geschäftsfeld Kundenlösungen prognostiziere der Vorstand beim Ausblick für 2018 nun sogar das Erreichen des oberen Rands der Bandbreite beim EBIT und beim Konzernüberschuss auf bereinigter Basis. Im Rahmen der mit RWE überraschend angekündigten Neuordnung der beiden Stromkonzerne habe E.ON neue Meilensteine erreicht. Nach eigenem Bekunden bestünden alle notwendigen Handlungsspielräume und zahlreiche Optionen zur rechtlichen Integration von innogy. Den restlichen innogy-Aktionären solle kein höheres Angebot vorgelegt werden.Vorbehaltlich der Genehmigung der angestrebten Transaktion erwartet Holger Fechner, Analyst der NORD LB, weiterhin positive Impulse für E.ON und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 13 Euro. (Analyse vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: