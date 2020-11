XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:
ENAG99

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:
EOAN

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:
ENAKF

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (18.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Essener Konzern müsse sich einem Pressebericht zufolge nach einem neuen Chef umsehen. Der Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen wolle seinen Ende 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, habe das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Unternehmens- und Aufsichtsratskreise berichtet.Teyssen könne sogar noch vor der Hauptversammlung 2021 seinen Platz räumen, habe es weiter geheißen. Der Manager wolle gerne nach einer zweijährigen Pflichtpause 2023 Aufsichtsratschef bei E.ON werden. Der Energiekonzern würde möglichst schon bei der Aufsichtsratssitzung am 15. Dezember über Teyssens Nachfolger entscheiden. Vorstandsmitglied Leonhard Birnbaum gelte als Favorit. Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Ludwig Kley habe sich allerdings mehrere interne und v.a. externe Kandidaten angesehen. E.ON und Teyssen hätten sich dem Bericht zufolge nicht zu der Angelegenheit äußern wollen."Der Aktionär" bleibe durchaus optimistisch für die E.ON-Aktie, favorisiere jedoch weiter die RWE-Aktie. Aus charttechnischer Sicht wäre für die E.ON-Aktie wichtig, dass möglichst bald der Sprung über die 200-Tage-Linie gelinge, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: