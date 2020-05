Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,046 EUR -2,23% (14.05.2020, 12:59)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (14.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - E.ON: Eine gewisse Portion Vorsicht kann derzeit sicher nicht schaden - AktienanalyseDer Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist dank der Übernahme des Konkurrenten Innogy mit Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei im ersten Quartal um 24 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro gestiegen. Der Umsatz habe auf 17,7 Mrd. Euro fast verdoppelt werden können. Der bereinigte Überschuss sei leicht auf 691 Mio. Euro. Ebenfalls erfreulich geklettert: Der Jahresausblick sei bestätigt worden. Demnach gehe E.ON weiterhin davon aus, ein bereinigtes Konzern-EBIT zwischen 3,9 und 4,1 Mrd. Euro sowie einen bereinigten Konzernüberschuss von 1,7 bis 1,9 Mrd. Euro erreichen zu können. Allerdings habe E.ON hinzugefügt, dass die Folgen der Corona-Pandemie für die Energiewirtschaft nach dem ersten Quartal noch nicht vollständig zu beurteilen seien. Mit anderen Worten: Die Prognose sei nicht in Stein gemeißelt.Ein weiteres Problem sei die durch die Innogy-Übernahme angeschwollene Schuldenlast des Konzerns. Denn ob es E.ON gelinge, diese wie geplant abzubauen, wenn die Wirtschaft nur schwerlich wieder in Gang komme, sprich die Cash-Einnahmen langsamer fließen würden, sei mehr als fraglich.Eine gewisse Portion Vorsicht bei Investments in die Aktie des Energieversorgers kann daher derzeit sicher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2020)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,046 EUR -2,23% (14.05.2020, 12:44)