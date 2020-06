Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (25.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Durch die Corona-Pandemie seien viele Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten. Der einfachste Weg, um Geld zu sparen, sei die Kürzung der Dividende. Bei vielen Aktien würden Anleger in diesem Jahr deshalb auch vergeblich auf die Ausschüttung warten. Im DAX würden Dividendenjäger dennoch weiter ausreichend Auswahl finden. So wahre z.B. der Versorger E.ON seinen Ruf als Dividendengarant.46 Cent je Aktie habe der Versorger im Mai für das vergangene Geschäftsjahr ausgeschüttet. Auf dem gegenwärtigen Niveau entspreche das einer Rendite von 4,7 Prozent. In den nächsten drei Jahren solle die Ausschüttung jährlich um fünf Prozent steigen - die Dividende würde damit auf 48,3 Cent je Aktie steigen. In schwierigen Zeiten komme eine solche Dividendenstärke bei Anlegern gut an.E.ON zähle für konservative Anleger zu den Top-Picks. Als defensiver Wert komme E.ON verhältnismäßig robust durch die Pandemie. Zudem winken Jahr für Jahr die hohen Dividenden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2020)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,792 EUR -1,37% (25.06.2020, 16:25)