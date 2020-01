XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (09.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit dem vergangenen Jahr seien E.ON und RWE keine direkten Rivalen mehr. Nach der Zerschlagung von innogy decke RWE die gesamte Palette der Stromerzeugung von den Erneuerbaren bis hin zu den konventionellen Energieträgern ab. E.ON dagegen konzentriere sich auf Netze und Vertrieb. Beide Strategien würden Sinn machen. Das Analysehaus Bernstein Research habe aber einen Favoriten.Der Klimawandel bleibe in der Energiebranche der wichtigste Trend, schreibe Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran. Beide DAX-Versorger empfehle die Expertin zum Kauf, wobei E.ON anhand des Kurspotenzials die Nummer 1 in ihrem Universum sei. Das Kursziel laute 11 Euro. RWE sehe Venkateswaran bei 29 Euro fair bewertet - hinter E.ON, National Grid, SSE und Iberdrola gehöre die Aktie damit ebenfalls zu den Favoriten.Ein derart eindeutiges Urteil zu fällen, erscheine angesichts der unterschiedlichen Strategien beider Konzerne mittlerweile jedoch schwierig. Klar sei, dass der Umbau bei RWE deutlich radikaler ausfalle. Der Energiekonzern besinne sich wieder auf Erneuerbare Energien, um auch in Zeiten der Energiewende eine Zukunft zu haben. Das berge viele Herausforderungen, könnte sich langfristig allerdings auszahlen.Das Fazit des "Aktionärs" für die Energiebranche laute deshalb: Sowohl E.ON als auch RWE seien nach der Neuordnung der Branche wieder interessant. Anleger sollten beim Kauf je nach Risikoneigung entscheiden. RWE sei etwas spekulativer, E.ON bleibe ein Dividendengarant für Konservative, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: