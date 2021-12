Qatar Airways habe Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) wegen eines Defekts verklagt, der die Fluggesellschaft veranlasst habe, 21 A350-Jets, d. h. 40% ihrer A350-Flotte, am Boden zu lassen. Qatar Airways habe gesagt, dass sie Lackblasen und Korrosion in der Beleuchtungsschutzschicht gefunden habe, die sich als Sicherheitsproblem erweisen könnten. Qatar Airways habe am Montag beschlossen, den Fall vor Gericht zu bringen, nachdem es zu keiner Einigung mit Airbus gekommen sei. Airbus habe die Fluggesellschaft beschuldigt, das Problem falsch dargestellt zu haben. Der Streit und die Sicherheitsprobleme hätten dazu geführt, dass Qatar Airways ab Juni 2021 keine neuen Airbus-Flugzeuge mehr ausliefern dürfe.



S&P bestätige das "BBB+"-Rating für Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF). Die Ratingagentur habe den Ausblick für das deutsche Immobilienunternehmen von "neutral" auf "positiv" angehoben.



Leonhard Birnbaum, der Vorstandsvorsitzende von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF), habe gesagt, er erwarte nicht, dass die hohen Strompreise in nächster Zeit sinken würden. Er habe hinzugefügt, dass sie weiter steigen könnten, wenn der Stromfluss durch die Nord Stream 2-Pipeline nicht beginne.



Michael Zahn, der CEO der Deutschen Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF), habe angekündigt, dass er das Unternehmen Ende 2021 verlassen werde.



Einschätzungen von Analysten:



UBS stufe die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 165 Euro gesetzt worden. (21.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag im Plus, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices in Europa hätten einen Großteil der gestrigen Verluste wieder wettmachen können und würden auf Wochenbasis mehr oder weniger unverändert notieren. Die wichtigsten Aktienindices aus den Niederlanden, Spanien, Portugal und Österreich würden über 1% höher notieren. Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) sei der größte Nachzügler, da er nur 0,1% über dem gestrigen Schlusskurs notiere.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe eine Erholung gestartet, nachdem gestern im Bereich von 15.100 Punkten ein bullisches Kerzenmuster ausgebildet worden sei. Der Index habe einen Großteil der jüngsten Verluste wieder wettgemacht, aber die Aufwärtsbewegung sei an der Widerstandszone zwischen dem 50%-Retracement des jüngsten Rückgangs von Donnerstag bis Montag (15.415 Punkte) und dem 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung von Mitte November (15.440 Punkte) gestoppt worden. Der DAX habe heute Morgen einen Teil seiner Gewinne korrigiert, aber die Bullen hätten begonnen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen. Die oben erwähnte Zone zwischen 15.415 und 15.440 Punkten sei eine wichtige kurzfristige Widerstandszone, die es zu beobachten gelte. Sollten die Verkäufer die Oberhand gewinnen, würde sich die Aufmerksamkeit wieder auf den Bereich um 15.100 Punkte in der Nähe der jüngsten Tiefs richten.