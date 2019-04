ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (24.04.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie habe am Mittwoch ihre Talfahrt fortgesetzt. Das dürfte einem Analystenkommentar der Bank of America geschuldet sein. Diese habe das Papier des deutschen Versorgers von "buy" auf "underperfom" abgestuft. Infolge des innogy-Deals würden die Analysten mit einem schwächeren Ergebnis je Aktie und Integrationskosten i.H.v. rund 1 Mrd. Euro rechnen.Durch die anhaltende Talfahrt habe die E.ON-Aktie die 10-Euro-Marke wieder aus den Augen verloren. Vorerst gelte es, die Verlustserie zu stoppen und neue Kräfte für den Ausbruch über die erwähnte Hürde zu sammeln. Investierte Anleger sollten dabei bleiben und den Stoppkurs bei 7,80 Euro beachten. Der Kurs sollte spätestens an der massiven Unterstützungslinie bei 9,25 Euro wieder nach oben drehen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,603 EUR -2,21% (24.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,638 EUR -2,60% (24.04.2019, 21:51)