Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,164 EUR +0,94% (09.09.2021, 15:17)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,166 EUR +0,70% (09.09.2021, 15:05)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (09.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF).Im volatilen Marktumfeld präsentiere sich die E.ON-Aktie sehr stabil. Der DAX-Titel notiere nur knapp unterhalb des jüngst erreichten Jahreshochs und profitiere am Donnerstag von einer neuen Kaufempfehlung. Die Privatbank Berenberg sehe auf dem aktuellen Niveau noch Luft nach oben.E.ON sei ein entscheidender Player bei der Transformation der europäischen Energiebranche, so Analyst Andrew Fisher. Der Konzern habe robuste, nachhaltige Wachstumsaussichten, sodass er seine Ergebnisschätzungen bis 2023 angehoben habe - für dieses Jahr besonders deutlich um 29 Prozent. Entsprechend habe Fisher auch sein Kursziel von 11,00 auf 13,20 Euro nach oben geschraubt, die Einstufung laute weiter "buy".Gerade im aktuell wieder deutlich volatileren Marktumfeld werde E.ON für viele Anleger wieder interessant. Mit dem stabilen und lukrativen Netzgeschäft sei der Konzern ein typisch defensives Investment und damit auch weniger abhängig von einer möglicherweise schwächelnden Konjunktur. Um der zunehmenden Unsicherheit an den Märkten zu begegnen, würden Investoren bereits in defensive Branchen umschichten - das könnte der E.ON-Aktie weiter Auftrieb geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: