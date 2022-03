Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,818 EUR +0,65% (22.03.2022, 10:10)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,784 EUR +0,82% (22.03.2022, 09:56)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (22.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Ende Februar und Anfang März habe der Ausbruch des Ukraine-Kriegs und die Angst vor einem Gaspreis-Schock bei E.ON für wilde Kursausschläge gesorgt. Mittlerweile habe sich die Aktie aber im Bereich zwischen 10,50 und 11 Euro stabilisiert. Gehe es nach der Großbank Barclays, ziehe der DAX-Titel aber bald weiter nach oben.Genau wie der Wettbewerber RWE habe E.ON beim operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen, so Analyst Peter Crampton in einer Branchenstudie. Die neue deutsche Energiepolitik spiele dem Konzern in die Karten. Gleichzeitig würden am Markt noch immer das deutliche Potenzial beim Gewinn je Aktie und bei den Dividenden durch Kostensenkungen und höhere Wachstumsinvestitionen ausgeblendet. Barclays habe die E.ON-Aktie deshalb weiter mit "overweight" eingestuft und das Kursziel bei 12,50 Euro bestätigt. Das bedeute auf dem aktuellen Kursniveau ein Potenzial von 16% und entspreche quasi exakt dem Anfang Februar erreichten Mehrjahreshoch.Die Lage bei den Versorger-Aktien habe sich beruhigt. Nun liege der Fokus wieder mehr auf dem Kerngeschäft. Hier würden die Aussichten bei E.ON noch immer stimmen. Konservative Anleger könnten bei der Dividendenperle weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2022)Börsenplätze E.ON-Aktie: