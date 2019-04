XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,744 EUR -1,31% (16.04.2019, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,734 EUR -1,77% (16.04.2019, 16:19)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (16.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Auch am Dienstag gelinge der E.ON-Aktie der große Ausbruch über die 10-Euro-Marke nicht. Stattdessen würden die Papiere im freundlichen Marktumfeld leicht nachgeben. Sei der sich anbahnende Aufwärtstrend damit bereits im Keim erstickt worden? "Der Aktionär" blicke auf die Kursmarken, die jetzt entscheidend seien.Durch den voraussichtlich fünften Verlusttag in Folge rücke die kurz bevorstehende Kursrally weiter in den Hintergrund. Doch sie sei noch lange nicht unmöglich geworden. Aktuell würden die E.ON-Papiere nur vier Prozent unter ihrem Jahreshoch bei 10,14 Euro notieren. Es könnte schon genügen, die gleitende Durchschnittslinie der letzten 20 Tage bei 9,95 Euro erneut nach oben hin zu durchbrechen, um die 10-Euro-Marke nachhaltig zurückzuerobern. Zudem sei das Risiko nach unten begrenzt. Eine erste Auffangzone befinde sich bei 9,50 Euro. Sollte die Aktie unter diese fallen, warte bei 9,25 Euro eine weitere massive Unterstützungszone.Es fehle nur noch der letzte Funke, um die Kursexplosion auszulösen. Selbst wenn das Kursfeuerwerk aktuell noch auf sich warten lasse, sollten sich die Anleger nicht beunruhigen lassen. Dank der innogy-Fusion sei E.ON fit für die Zukunft. Die zukünftige Ausrichtung auf Netze und Vertrieb dürften E.ON weiterhin auf Erfolgskurs halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: