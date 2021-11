Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,986 EUR -0,63% (10.11.2021, 09:40)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,988 EUR -0,25% (10.11.2021, 09:34)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (10.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der deutsche Stromkonzern E.ON habe wenig überraschend Neunmonatszahlen in Rahmen der Konsensus-Schätzungen gebracht. Das Unternehmen sei sich diesmal besonders sicher gewesen, die Markterwartungen zu treffen, da nicht einmal eine Telefonkonferenz mit Analysten anberaumt worden sei. Diese müssten genauso wie der Gesamtmarkt auf den Kapitalmarkttag am 23. November für Neuigkeiten zu Strategie und Zielen warten.In den ersten neun Monaten des Jahre 2021 sei der Umsatz im Jahresvergleich um 11% auf EUR 48,1 Mrd. gestiegen und das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe mit EUR 6,3 Mrd. 26% über dem Vorjahreswert gelegen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr (Betriebsergebnis von EUR 4,4 bis 4,6 Mrd., Gewinn je Aktie plus 12% bis 14%) sei inzwischen bestätigt worden, wobei die Bereiche Kundenlösungen und das Nicht-Kerngeschäft bereits jetzt Ergebnisse berichtet hätten, die nahe an oder innerhalb der Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr liegen würden. Es bestehe also berechtigte Hoffnung, dass die Managementprognose in zwei Wochen angehoben werde. Ein weiterer Fokus liege auf den neuen Eckpunkten zur Netzregulierung in Deutschland, wo die zuständige Behörde kürzlich neue, niedrigere Eigenkapitalrenditen festgelegt habe.Unsere letzte Empfehlung für die Aktien von E.ON lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.