E.ON-Aktie:

8,905 EUR -1,65% (23.09.2019, 16:16)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (23.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ONs aktueller Aktienkurs spiegle nicht den Wert des Unternehmens wider, habe dessen Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Nach einem kurzen Zwischenspurt sei der DAX-Wert wieder unter die 9-Euro-Marke gefallen. Verständlicherweise habe Kley kein Kursziel genannt.Im Interview habe Kley weiter gesagt, dass höchstens 5.000 Stellen durch die Integration von E.ON und innogy abgebaut würden. Zudem fordere er den deutschen Gesetzgeber auf, "Missbrauch" der Gesetze über die Rechte von Minderheitsaktionären zu beenden. Kley spreche sich für eine "deutliche Verschlankung der Kartellverfahren" in der EU aus, da E.ON "zu lange" auf die Freigabe des innogy-Deals gewartet habe. (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,911 EUR -1,19% (23.09.2019, 16:07)